Франция

Полузащитник Марселя Абу Диаби вновь тренируется, однако еще нескоро вернется на поле.

Диаби перебрался в Марсель летом 2015 года. За это время Абу успел провести на поле чуть более 4 часов.

30-летний Абу не играл за Марсель с августа. Он травмировал лодыжку и был прооперирован.

Впрочем, Абу, который в этом сезоне наиграл лишь 130 минут, придется запастись терпением.

"Диаби понадобится много времени, чтобы снова быть в состоянии играть", — гласит заявление Марселя.

Стоит отметить, что вся карьера Диаби ознаменована травмами. После перехода в Марсель летом 2015 он дебютировал за провансальцев лишь в марте 2016 года. За 9 лет в Арсенале Абу наиграл лишь 200 матчей, причем в последнее время практически не появлялся на поле. К примеру, с марта 2013 и до мая 2015 на счету Диаби лишь 1 выход на замену в Премьер-лиге.