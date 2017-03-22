Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти утратил веру в то, что его нынешней команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов.

Еще совсем недавно в многочисленных интервью Марко отрицал возможность переезда из Парижа, однако унизительное поражение от Барселоны (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заставило его задуматься о будущем.

Верратти окончательно потерял надежду на то, что ПСЖ способен стать лучшей командой Европы, о чем прессе сообщил его агент Донато Ди Кампли.

"Ситуация сложная, так как у Марко очень хороший контракт здесь", — сказал Ди Кампли.

"Тем не менее, он хочет выигрывать трофеи, а ПСЖ в нынешнем состоянии не способен на это".

"Он выступал в Париже в течение пяти лет, и теперь должен задать себе вопрос: стоит ли ему продолжать зарабатывать большие деньги без побед, или же уйти и стать чемпионом?".

"Деньги здесь не главное – любой клуб, который захочет приобрести Верратти, будет платить ему большую сумму. Одно могу сказать точно – если он уйдет из ПСЖ, то только в европейский топ-клуб".

"Интерес проявляют некоторые итальянские клубы, но я сомневаюсь, что он выберет Италию".

"Испания, Премьер-лига или Бундеслига? Европейский топ-клуб", — подытожил агент.

В нынешнем сезоне Верратти сыграл 21 матч в чемпионате Франции, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.