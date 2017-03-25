Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти развеял слухи вокруг своего будущего.

Марко Верратти является одним из самых высококлассных полузащитников в Европе, что вызывает интерес у многих клубов. Одним из претендентов на Верратти является Барселона, которая осталась впечатлена игрой футболиста во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Верратти руководители Барселоны видят замену Андресе Иньесте, карьера которого близится к концу. Но сам игрок принял решение прекратить спекуляции на счет своего будущего.

"Я чувствую себя хорошо в Париже. Это большой проект и в следующем году я по прежнему буду играть в Париже", — сказал игрок.

Ранее появлялась информация о том, что Верратти несчастлив в ПСЖ.