Франция

Полузащитник Монако Фабиньо пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

В интервью с бразильским изданием Chuteira FC звезда Монако Фабиньо обсудил предстоящее трансферное окно.

"Безусловно, Монако получит предложения по нескольким игрокам, даже если у нас очень молодая команда. Лично со мной пока не связывался ни один клуб, и мне не хочется сейчас думать об этом, ведь окно открывается только в июне, а мы продолжаем борьбу за четыре трофея", — сказал Фабиньо.

"Мой контракт рассчитан до 2021 года и я не знаю, какие планы у руководства на следующий сезон. Не знаю, хотят ли они сохранить команду, укрепить состав или продать игроков. Подождем и увидим, что произойдет".

В текущем сезоне Фабиньо провел за Монако 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.