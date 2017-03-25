Франция

Полузащитник Лиона Корентин Толиссо отметил, что интерес такого престижного клуба как Ювентус еще сильнее мотивирует его завершить этот сезон на мажорной ноте.

Ранее полузащитник Лиона намекал, что хотел бы сменить клуб предстоящим летом, и, согласно слухам, Ювентус близок к приобретению 22-летнего Толиссо.

"Интерес такого большого и престижного клуба как Ювентус придает мне еще больше мотивации, чтобы хорошо завершить сезон", — сказал Толиссо.

"Раньше запрос делал Наполи, а сейчас Ювентус. Мне это льстит, ведь Серия А — прекрасный чемпионат".

"Но на данный момент мне просто нужно сосредоточиться на своей игре. Я хочу, чтобы мы обеспечили себе четвертое место в Лиге 1 и прошли дальше в Лиге Европы".

В текущем сезоне Корентин Толиссо провел за Лион 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.