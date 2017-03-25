Полузащитник Лиона Корентин Толиссо отметил, что интерес такого престижного клуба как Ювентус еще сильнее мотивирует его завершить этот сезон на мажорной ноте.
Корентин Толиссо, Getty Images
25 марта 2017, 23:08
Ранее полузащитник Лиона намекал, что хотел бы сменить клуб предстоящим летом, и, согласно слухам, Ювентус близок к приобретению 22-летнего Толиссо.
"Интерес такого большого и престижного клуба как Ювентус придает мне еще больше мотивации, чтобы хорошо завершить сезон", — сказал Толиссо.
"Раньше запрос делал Наполи, а сейчас Ювентус. Мне это льстит, ведь Серия А — прекрасный чемпионат".
"Но на данный момент мне просто нужно сосредоточиться на своей игре. Я хочу, чтобы мы обеспечили себе четвертое место в Лиге 1 и прошли дальше в Лиге Европы".
В текущем сезоне Корентин Толиссо провел за Лион 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.