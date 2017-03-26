Франция

Полузащитник Монако Фабиньо уверен, что нападающий команды Килиан Мбаппе в конечном итоге окажется в большом европейском клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе заставил весь мир восхищаться своей игрой и заслужил от многих болельщиков и экспертов прозвище "новый Анри". Атакующая линия монегасков является одной из самых результативных в Европе, а игра Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ман Сити позволила Монако выйти в четвертьфинал.

25 марта Килиан дебютировал за сборную Франции в матче против Люксембурга (3:1).

"Мы знаем, что рано или поздно Мбаппе уйдет в клуб калибра Реала и Барселоны. Но пока что мы радуемся, что Килиан играет за Монако", — рассказал Фабиньо.

"Мбаппе великолепен. Для 18-летнего парня он очень зрелый – как на поле, так и за его пределами. Килиан играет решающую роль и забивает много голов. В его-то годы нелегко играть на таком уровне. А ведь я еще даже не упоминал, насколько Мбаппе быстр…"

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 32 матча за Монако во всех турнирах (но только 18 – с первых минут). За отведенное ему время Килиан отметился 19 голами и 5 результативными передачами.