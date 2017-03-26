Франция

Нападающий Монако Килиан Мбаппе рад дебюту за сборную Франции и выразил удовлетворенность тем, как проходит его адаптация в команде.

В матче 5-го тура отбора на чемпионат мира состоялся дебют Килиана Мбаппе за сборную Франции. Форвард Монако вышел на последние 12 минут встречи, став при этом самым молодым игроком сборной за более, чем 60 лет.

В нападении Мбаппе действовал с Оливье Жиру, который отметился дважды и автором еще одного гола – Антуаном Гризманном.

"Когда такие большие игроки принимают тебя, ты адаптируешься очень легко", — заявил Мбаппе.

"У меня выдалась великолепная неделя. Надеюсь, следующие будут еще лучше".

"Я остаюсь все таким же – молодой игрок в команде с большими футболистами. Слушаю их, учусь. Пытаюсь не обращать внимания на то, что происходит за пределами команды".

28 марта французы проведут товарищеский поединок против сборной Испании.