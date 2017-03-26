Франция

Защитник ПСЖ Маркиньос заявил, что ведет переговоры с клубом относительно нового контракта.

Последние несколько сезонов бразильца активно сватают в Барселону, но сам футболист неоднократно говорил о желании остаться в Париже, а сейчас вовсе собирается подписать с парижанами новое соглашение.

"Мы с клубом начали переговоры о продлении контракта, сейчас нам нужно некоторое время", — приводит слова футболиста L'Equipe.

"Большего я не знаю, от меня это не зависит, но я спокоен, потому что сейчас у меня есть контракт с ПСЖ до 2019 года."

В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл за команду Унаи Эмери 36 матчей во всех соревнования, в которых забил один гол.