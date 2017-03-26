Франция

Французский Марсель по-прежнему рассматривает вариант с приобретением голкипера Порту Икера Касильяса.

В конце прошлого года появилась информация, что спортивный директор Марселя Андони Субисаррета предложил руководству клуба попытаться оформить трансфер голкипера Порту Икера Касильяса.

Как информирует португальское издание A Bola, с тех пор интерес Марселя к испанскому стражу ворот только усилился.

По информации издания, Провансальцы готовы будущим летом предложить 35-летнему голкиперу контракт сроком на два года.

Отметим, что соглашение Касильяса с Драконами истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне экс-голкипер мадридского Реала провел за Порту 36 матчей во всех турнирах.