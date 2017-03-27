Франция

Одно из ведущих французских изданий L'Equipe принесло свои извинения игрокам ПСЖ Марко Верратти и Блезу Матуиди за распространение ложной информации.

После того, как ПСЖ уступил Барселоне в ответном матче Лиги чемпионов со счетом 1:6 (5:6 по сумме двух матчей), L'Equipe сообщил о том, что полузащитники парижан Марко Верратти и Блез Матуиди были замечены в ночном клубе за 2 дня до матча против каталонцев.

В ПСЖ оказались возмущены тем, что L'Equipe распространил заведомо ложную информацию о клубе, а сам Верратти даже подал на французское издание в суд.

В L'Equipe признали, что эта информация была ложной, и опубликовали на своем сайте следующее заявление: "L'Equipe приносит извинения за опубликованную ранее ложную информацию".

"9 марта L'Equipe стало известно о том, что игроки ПСЖ Марко Верратти и Блез Матуиди были замечены в ночном клубе за два дня до ответного матча Лиги чемпионов против Барселоны. На следующий день эта информация была опубликована в газете и на сайте".

"На сегодняшний день мы уверены, что эта информация не соответствует действительности и была передана нам источником со злым умыслом. Мы приносим свои извинения. Мы приносим извинения господам Марко Верратти и Блезу Матуиди за вред, который мы причинили им и их работодателю, клубу Пари Сен-Жермен".

"Эта ситуация подвигнет нас пересмотреть нашу работу, чтобы всегда предлагать читателям качественную информацию".