Франция

Тьерри Анри дал свой вердикт по молодому таланту Монако Киллиану Мбаппе.

Тьерри Анри оценил игру Киллиана Мбапе и прогнозирует талантливому футболисту большое будущее. Сам экс-форвард дал советы, в каком направлении лучше развиваться молодому игроку.

"Я не люблю сравнивать игроков с кем-то. Мбаппе станет Мбаппе, и все", — сказал Анри.

"Но, мое мнение — он хорош. У-ла-ла, мне реально нравится наблюдать за его игрой. Когда у юниора так много таланта, чему его еще можно научить, кроме пары тактических вещей?", — впечатлен француз.

"Ему необходимо немного улучшить свое мышление и стать настоящим убийцей. Развивай свой мозг, свое мышление и свое движение. Что ты можешь увидеть? Когда ты смотришь матч, не смотри лишь на мяч, смотри на движение без мяча", — советует Анри.

"Нужно быстро понимать, кто из соперников наиболее слаб, куда следует направлять атаку, а куда не стоит, как атаковать этого футболиста. Я встретился с ним, и у меня сложилось впечатление, что он смышленый парень", — признался экс-игрок Арсенала.

Стоит отметить, что Монако не намерен отпускать Мбаппе дешевле, чем за 150 миллионов евро.