Франция

Football Guru вместе с football.ua на примерах объясняют как вырос французский чемпионат за последний год. А ведь еще три года назад украинское первенство находилось на одной параллели с французским.

Если бы Барселона не совершила свой исторический камбэк в игре с ПСЖ, с долей вероятности в 25% французская команда выиграла бы текущую Лигу чемпионов. Чего не случалось с французами уже на протяжении больше 20 лет. Если кто подзабыл, то первым и последним французским клубом, побеждавшим в ЛЧ/КЕЧ был Марсель. А вот последним игравшим в финале – Монако. Когда уступил Порту.

История склонна к повторению. И Монако очень близок к тому чтобы повторить собственное достижение 2004 года. Как и Лион в двух шагах от того, чтобы точно так же спустя 13 лет стать первой французской командой, пробившейся в финал второго по значимости турнира. В 2004 году Марсель в Гетеборге уступил Валенсии 0:2 в финале Кубка УЕФА.

Но в любом случае уже очевидно, что французский клубный футбол спустя 13 лет переживает новый виток развития. А ведь в этот промежуток Металлист бил Сошо 4:0, Динамо издевался над ПСЖ 3:0, Днепр выбивал Сент-Этьен на пути к финалу Лиги Европы, да что там — даже одесский Черноморец на равных бился с нынче грозным Лионом.

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