Франция

Нападающий Монако Килиан Мбаппе не стал опровергать трансферные слухи, связывающие его с переходом в Реал летом.

В этом сезоне Мбаппе, несмотря на свой юный возраст, демонстрирует футбол высочайшего качества. Его результативность не может не поражать, многие топ-клубы будут бороться за Килиана этим летом.

Уже сейчас известно об интересе к Мбаппе со стороны Манчестер Юнайтед, Арсенала, Челси и Реала.

Вот как эти слухи прокомментировал сам футболист.

"Сейчас я нахожусь в Монако. Реал Мадрид? Мы посмотрим позже", — сказал нападающий.

"Вы должны переходить в Реал на пике карьеры. На данный момент я не нахожусь на вершине своей карьеры. Но все возможно".

В текущем сезоне за монегасков Килиан провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 11 ассистов.

Ранее, защитник "сливочных" Серхио Рамос заявлял, что двери его команды открыты для Мбаппе.

