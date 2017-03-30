Франция

Талантливый полузащитник Лиона Корентен Толиссо продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

Благодаря яркой игре в нынешнем сезоне, Толиссо стал желанной трансферной целью сразу для ряда клубов.

Долгое время Корентена связывали с переходом в Ювентус. Информацию о том, что бьянко-нери интересуются им, подтверждал и сам игрок. Тем не менее, по словам Толиссо, никаких договоренностей со Старой Синьорой пока не существует. Тем временем в гонку вступили еще два суперклуба.

Как сообщает L’Équipe, побороться за 22-летнего полузащитника готовы Барселона и Арсенал. В случае с Канонирами называется даже сумма, которую они собираются потратить на трансфер Корентена – порядка 40 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Толиссо 6 голов и 3 результативные передачи в 25-ти матчах чемпионата Франции.