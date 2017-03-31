Франция

Экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра сдержанно оценил перспективы Киллиана Мбаппе.

Молодой игрок Монако Киллиана Мбаппе своей игрой добился сравнений с легендой французского футбола Тьерри Анри. Тем не менее, другой знаковый французский игрок Патрик Виейра не спешит выдавать такие авансы.

"Мы знаем, чего Тьерри добился за свою карьеру. Сказать, что этот парень станет лучше Анри — я бы не поставил свой дом на это", — признался Виейра.

"Тьерри был одним из лучших, если не лучшим. Он показывал невероятную игру. Но мы говорим об этом пареньке Мбаппе, у него есть потенциал, в этом нет сомнений", — добавил экс-игрок Арсенала.

"Но все зависит от того, как он будет развивать свой потенциал и что покажет на поле. Но сейчас он выглядит хорошо", — заключил Виейра.

Стоит отметить, что Монако рассчитывает выручить за Мбаппе не меньше 150 миллионов евро.