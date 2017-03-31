Франция

Генгам минимально обыграл Нанси

В 31-м туре Лиги 1 Генгам на своем поле обыграл Нанси благодаря голу Привата во втором тайме.

eaguingamp.com

Нанси упустил возможность хотя бы временно выбраться из зоны вылета, а Генгам сократил отставание от Марселя до 5 очков. Генгам — Нанси 1:0

Гол: Приват, 59 Генгам: Йонссон — Мартинс, Кербра, Сорбон, Маркал — Салибур (Санко, 90+2), До, Дидо, Коко (Де Паув, 63) — Бриан, Приват (Менди, 70) Нанси: Ассембе — Куффо (Гидилей, 36), Дианье, Шретьен, Муратори — Сету, Диарра (Маркетти, 64), Бусин — Диа, Хаджи (Дале, 73), Мауасса Предупреждения: Мартинс — Мауасса, Муратори Удаление: Дианье, 27