Состоялись два матча 31-го тура французской Лиги 1.
om.net
01 апреля 2017, 22:46
Лилль на выезде обыграл Бастию, а гол Пайе принес Марселю только одно очко в домашнем матче против Дижона.
Бастия — Лилль 0:1
Гол: Де Превиль, 48
Бастия: Лека — Джику, Роз, Эль-Каутари, Бенгтссон — Мостефа (Даник, 70), Каюзак — Кулибали, Онианге (Диалло, 87), Сен-Максимен — Кривелли (Распентино, 90+5)
Лилль: Эньема — Коршиа, Сумаро, Алонсо, Бериа — Шека (Мавуба, 77), Амаду — Рони Лопеш (Пальмьери, 90), Бензия, Де Превиль (Эль-Гази, 76) — Эдер
Предупреждения: Кривелли — Бериа
Марсель — Дижон 1:1
Голы: Пайе, 48 — Сертик, 45+1 (автогол)
Марсель: Пеле — Сакаи, Сертик, Роланду, Бедимо — Лопес (Кабелла, 76), Ванкер (Н'Джие, 89), Сансон — Товен (Замбо, 83), Гомис, Пайе
Дижон: Рене — Руфли, Варроль, Лотье, Хаддади — Амальфитано, Бельмонт (Мари, 61), Абед — Квон (Мартен, 79), Тавареш, Леес-Мелу (Саммаритано, 76)
Предупреждения: Гомис, Роланду — Квон, Тавареш, Абед, Варроль