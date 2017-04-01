Лилль на выезде обыграл Бастию, а гол Пайе принес Марселю только одно очко в домашнем матче против Дижона.

Бастия — Лилль 0:1
Гол: Де Превиль, 48

Бастия: Лека — Джику, Роз, Эль-Каутари, Бенгтссон — Мостефа (Даник, 70), Каюзак — Кулибали, Онианге (Диалло, 87), Сен-Максимен — Кривелли (Распентино, 90+5)

Лилль: Эньема — Коршиа, Сумаро, Алонсо, Бериа — Шека (Мавуба, 77), Амаду — Рони Лопеш (Пальмьери, 90), Бензия, Де Превиль (Эль-Гази, 76) — Эдер

Предупреждения: Кривелли — Бериа

Марсель — Дижон 1:1
Голы: Пайе, 48 — Сертик, 45+1 (автогол)

Марсель: Пеле — Сакаи, Сертик, Роланду, Бедимо — Лопес (Кабелла, 76), Ванкер (Н'Джие, 89), Сансон — Товен (Замбо, 83), Гомис, Пайе

Дижон: Рене — Руфли, Варроль, Лотье, Хаддади — Амальфитано, Бельмонт (Мари, 61), Абед — Квон (Мартен, 79), Тавареш, Леес-Мелу (Саммаритано, 76)

Предупреждения: Гомис, Роланду — Квон, Тавареш, Абед, Варроль