Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Веррати заявил, что всем доволен в ПСЖ, но он задумается о своем будущем после завершения текущего чемпионата.

К Марко проявляют интерес Барселона, Ювентус, Челси и другие клубы, которые могут себе позволить заплатить за футболиста необходимую для парижан сумму.

Несмотря на то, что сам Верратти не один раз заявлял, что счастлив в Париже, он может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.

"У меня есть четыре года по контракту с ПСЖ", — сказал Марко в интервью Le Parisien после матча с Монако (4:1).

"Я себя хорошо чувствую в Париже. Но мы обсудим мое будущее в конце этого сезона, тогда и посмотрим".

Ранее Верратти говорил, что в будущем у него не возникнет проблем с переходом в одну из команд Серии А.