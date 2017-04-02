Франция

Главный тренер Монако Леонардо Жардим признал, что его команда была недостаточно хороша для того, чтобы соответствовать уровню ПСЖ в финальном матче Кубка французской лиги.

Монегаски потерпели сокрушительное поражение в матче против парижан за Кубок французской лиги (1:4).

Несмотря на это, Жардим верит в свою команду и подчеркивает, что Монако все еще может достойно показать себя в чемпионате и Кубке Франции.

"Наша задача состояла в том, чтобы выиграть в финале, но ПСЖ был лучше нас. Парижане были слишком сильны", — сказал Леонардо после матча.

"Для многих футболистов нашей команды это был первый финал, для них это был очень важный опыт. А ПСЖ имеет в своем составе много опытных футболистов, которые привыкли играть в финальных матчах".

"Но поражение в этом матче, не значит, что мы не сможет проявить себя в оставшейся части сезона".

"Нашей команде предстоит матч Кубка Франции с Лиллем, а затем мы сосредоточимся на Лиге 1".

Матч против Лилля Монако сыграет дома 4 апреля в 22:00.