Франция

Нападающий ПСЖ Хатем Бен Арфа поделился мнением о победе над Монако.

Форвард парижан прокомментировал победу в финале Кубка французской лиги и назвал этот трофей не самым престижным.

"После поражения от Барселоны у нас были трудные времена. Вчера мы смогли немного порадоваться. Кубок лиги — не очень престижный трофей, я предпочел бы выиграть другой. Но эта победа создаст рывок для концовки сезона", — цитирует Бен Арфа L'Equipe.

В субботу, 1 апреля, матч состоялся в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и закончился со счетом 4:1 в пользу команды Эмери.