Франция

Ренн с Лионом открыли воскресную программу 31-го тура Лиги 1.

Отчетный тур Лиги 1 завершится несколько позже из-за того, что игры ПСЖ и Монако были перенесены по причине матча за Кубок Лиги.

Тем временем, Лион потерял очки на выезде. У Ткачей был шанс выйти вперед на 6-ой минуте, когда в ворота Ренна был поставлен пенальти, а Бенсебайни получил красную карточку. Форвард Лиона не забил, но во втором тайме гости все же вышли вперед.

Играя в меньшинстве, Ренн сравнял счет на 82-ой минуте и сумел удержать ничейный результат.

Ренн – Лион 1:1

Голы: Мубеле, 81 — Корне, 52

Ренн: Костиль, Мешер, Бенсебайни, Данзе, Ньяньон, Андре, Прцич, Гуркюфф, Шантом (Афонсу Фигейреду, 59), Амальфитано (Мубеле, 44), Сьо (Диакаби, 78).

Лион: Антони Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Рафаэл, Диакаби, Дардер (Фекир, 79), Тузар, Вальбуэна (Депай, 70), Толиссо, Корне, Ляказетт.

Предупреждения: Данзе — Янга-Мбива

Удаление: Бенсебайни, 5