Франция

Пари Сен-Жермен начал переговоры с форвардом Арсенала Алексисом Санчесом о потенциальном переезде чилийца на Парк де Пренс.

Срок действующего контракта Санчеса с Арсеналом истекает летом 2018 года, и чилиец не спешит подписывать новую сделку.

Этим намерен воспользоваться ПСЖ, представители которого уже несколько раз встречались с агентом чилийца, которому интересен французский проект, сообщает RMC.

Кроме того, по информации Tuttomercatoweb, вступить в борьбу за Алексиса также готовы Интер и Милан.

Сам Санчес недавно отметил, что он счастлив в Лондоне.