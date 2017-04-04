Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра надеется, что его соотечественник Поль Погба не пойдет по пути Дэвида Бекхэма.
Патрис Эвра и Поль Погба , Getty Images
04 апреля 2017, 17:57
Защитник Марселя поделился мнением по поводу того, что полузащитник МЮ много внимания уделяет своему имиджу.
"Если Погба плохо сыграл, люди критикуют его, говорят о стрижке, его социальных сетях, но он не изменится. Не хочу, чтобы для Погба его имидж был важнее футбола. Боюсь, что другие люди ждут, что это произойдет, и они смогут критиковать Поля, как это было с Бекхэмом", - цитирует Эвра Goal.
Погба сыграл за Манчестер Юнайтед уже 41 матч во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами.