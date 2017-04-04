Франция

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра надеется, что его соотечественник Поль Погба не пойдет по пути Дэвида Бекхэма.

Защитник Марселя поделился мнением по поводу того, что полузащитник МЮ много внимания уделяет своему имиджу.

"Если Погба плохо сыграл, люди критикуют его, говорят о стрижке, его социальных сетях, но он не изменится. Не хочу, чтобы для Погба его имидж был важнее футбола. Боюсь, что другие люди ждут, что это произойдет, и они смогут критиковать Поля, как это было с Бекхэмом", - цитирует Эвра Goal.

Погба сыграл за Манчестер Юнайтед уже 41 матч во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами.