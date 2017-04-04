Франция

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа "прошелся" по своим коллегам по футбольному цеху.

После перехода Хатема из Ниццы в ПСЖ прошлым летом игрового времени у хавбека значительно поубавилось, ведь в Париже он так и не стал футболистом основного состава. Но, как известно, если в одном месте убудет, то в другом – прибудет. Очевидно, сидя на скамейке, у Бен Арфа появилось много времени для футбольных размышлений и оценки работы своих коллег.

"Многие тренеры пытаются строить свой футбол таким образом, чтобы в первую очередь помешать играть сопернику", — сказал Бен Арфа.

"Однако это противоречит самой сущности футбола, как и игра команд Жозе Моуриньо и Диего Симеоне. Это противоположность той свободе, которую пропагандировал Йохан Кройфф.

"Сейчас футбол перестал приносить удовольствие. Больше нет того зрелища, потому футбол стал интересовать меня намного меньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра матчей. Даже в Лиге 1 мы убиваем футбол".

Кроме того, Хатем поделился своим мнением о нападающем мадридского Реала Криштиану Роналду:

"Криштиану Роналду не вызывает у меня никаких эмоций. Он предсказуем", — сказал Бен Арфа.

В нынешнем сезоне на счету Хатема 23 игры в чемпионате Франции, в которых он ни разу не сумел поразить ворота соперника, отдав при этом две результативные передачи.