Франция

Предстоящим летом Пари Сен-Жермен планирует продать Хатема Бен Арфу, Гжегожа Крыховяка, Блеза Матуиди и Лукаса Моуру.

ПСЖ готовит небольшую перестройку состава и готов распрощаться с четырьмя игрокам основы, двое из которых почти наверняка покинут клуб.

Первый из них это Хатем Бен Арфа, который перешел в ПСЖ только прошлым летом. 30-летний француз не входит в планы Унаи Эмери и может переехать в Испанию, Турцию или Китай.

Еще меньшей популярностью у Эмери пользуется Крыховяк, который тоже перешел в ПСЖ прошлым летом, когда за него была заплачено Севилье 30 млн. евро.

Также парижане готовы рассмотреть предложения по Блезу Матуиди и Лукасу Моуре.