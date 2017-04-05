Предстоящим летом Пари Сен-Жермен планирует продать Хатема Бен Арфу, Гжегожа Крыховяка, Блеза Матуиди и Лукаса Моуру.
Гжегож Крыховяк, Getty Images
05 апреля 2017, 22:54
ПСЖ готовит небольшую перестройку состава и готов распрощаться с четырьмя игрокам основы, двое из которых почти наверняка покинут клуб.
Первый из них это Хатем Бен Арфа, который перешел в ПСЖ только прошлым летом. 30-летний француз не входит в планы Унаи Эмери и может переехать в Испанию, Турцию или Китай.
Еще меньшей популярностью у Эмери пользуется Крыховяк, который тоже перешел в ПСЖ прошлым летом, когда за него была заплачено Севилье 30 млн. евро.
Также парижане готовы рассмотреть предложения по Блезу Матуиди и Лукасу Моуре.