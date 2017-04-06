Франция

Полузащитник Лиона Корентин Толиссо признался, что ему будет трудно отказать Ювентусу, если он получит предложение от туринского клуба.

Француза уже несколько месяцев связывают с переходом в Ювентус и, как сообщалось, он был близок к трансферу в январе.

"Не знаю, будет ли правильно говорить, что я хочу покинуть Лион, но я намерен продолжать расти", — заявил 22-летний Толиссо.

"Я мог уйти в прошлом сезоне, но, поговорив со своей семьей, принял решение не спешить. Посмотрим, что произойдет в этом году, какая у меня будет мотивация, после чего мы примем наилучшее решение".

Когда его спросили, отклонит ли он предложение о переходе в Ювентус, Толиссо ответил: "Это большой клуб, посмотрим, что случится летом".

"Трудно отказать такому клубу как Ювентус, но мы посмотрим, какой вариант будет для меня наилучшим".

"Я пока не говорил с президентом, поэтому пока не знаю, что на это скажет он. Есть чемпионаты, которые мне нравятся больше остальных. Мне очень нравится Англия и Италия".

В текущем сезоне Толиссо провел за Лион 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.