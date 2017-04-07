Франция

Главный тренер Монако Леонардо Жардим заявил, что нападающему его команды Килиану Мбаппе необходимо продолжать улучшаться.

Своей фантастической игрой в столь юном возрасте молодой француз приковал к себе внимание со стороны сильнейших европейских команд. Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед и Челси, все эти команды хотели бы видеть Мбаппе в своих рядах.

Но наставник Монако уверен, что Килиану не нужно зацикливаться на достигнутом, а необходимо продолжать развиваться.

"Он начал играть за нас пять месяцев назад, и мы продолжаем поддерживать его, ведь Мбаппе все еще 18-летний ребенок", — сказал Жардим.

"Но он достаточно зрелый, я видел то, как он общается с прессой. Килиан очень спокоен, он прекрасно понимает, что ему нужно делать".

"Мбаппе должен продолжать становится лучше и поддерживать свой высокий уровень".

В текущем сезоне за монегасков Килиан провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 11 ассистов.