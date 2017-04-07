В 32-м туре французской Лиги 1 Ницца на выезде обыграла Лилль со счетом 2:1.
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07 апреля 2017, 23:44
Лилль открыл счет в матче, но первые выездные голы Марио Балотелли в Лиге 1 помогли Ницце подняться на второе место в турнирной таблице.
Лилль — Ницца 1:2
Голы: Амаду, 14 — Балотелли, 17, 45
Лилль: Эньема — Коршья, Амаду, Алонсо, Бериа — Шека, Мавуба (Биссума, 76) — Рони Лопеш (Эль-Гази, 62), Бензия (Кишна, 72), Де Превиль — Эдер
Ницца: Кардиналь — Суке, Данте, Ле Маршан, Энрике — Козьелло (Уолтер, 87), Сери — Рикарду, Бельханда, Эссерик (Сарр, 90+2) — Балотелли (Ле Бихан, 83)
Предупреждения: Мавуба — Данте