Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 32-го тура французской Лиги 1 между Лиллем и Ниццей.
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08 апреля 2017, 07:31
В матче-открытии очередного тура французского первенства Ницца на выезде сумела добиться волевой победы над Лиллем. Дублем в составе гостей отметился Марио Балотелли.
Лилль — Ницца 1:2
Голы: Амаду, 14 — Балотелли, 17, 45
Лилль: Эньема — Коршья, Амаду, Алонсо, Бериа — Шека, Мавуба (Биссума, 76) — Рони Лопеш (Эль-Гази, 62), Бензия (Кишна, 72), Де Превиль — Эдер
Ницца: Кардиналь — Суке, Данте, Ле Маршан, Энрике — Козьелло (Уолтер, 87), Сери — Рикарду, Бельханда, Эссерик (Сарр, 90+2) — Балотелли (Ле Бихан, 83)
Предупреждения: Мавуба — Данте