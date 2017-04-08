Франция

Бывший спортивный директор Севильи Рамон Родригес может продолжить карьеру в ПСЖ.

В конце марта Мончи официально расторг контракт с Севильей и покинул клуб после 17 лет работы в нем.

Ожидалось, что в ближайшее время 48-летний функционер продолжит работу в итальянской Роме, однако сделка может так и не состояться.

"У меня есть предложения не только от Ромы, так что я не хочу торопиться. Я буду работать в том клубе, где в меня поверят", — сказал Мончи.

Как информирует французский L’Equipe, Мончи взял паузу в переговорах с Ромой. По информации издания, это связано с тем, что он ждет предложения от ПСЖ.

Отметим, что нынешним наставникjv парижан является Унаи Эмери, с которым Мончи добивался успеха в Севилье.