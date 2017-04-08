Франция

Состоялись шесть матчей 32-го тура французской Лиги 1.

Монако на выезде минимально обыграло Анже, Бордо дома разгромил Метц, Бастия на выезде справилась с Дижоном, Кан дома проиграл Монпелье, Лион потерпел сокрушительное поражение против Лорьяна, а Нанси уверенно справился с Ренном.

Анже — Монако 0:1

Гол: Фалькао, 61

Анже: Летелье — Манко, Траоре, Тома, Бериго (Бамба, 64) — Н'Дойе, Сантамария (Суну, 81), Мангани — Экамби (Пепе, 62), Дедьу, Капелль

Монако: Субашич — Туре, Глик, Жемерсон, Менди — Дирар (Сидибе, 90), Бакайоко, Фабиньо, Силва (Лемар, 65) — Жермен, Фалькао (Моутиньо, 83)

Предупреждения: Мангани, Н'Дойе — Дирар

Бордо — Метц 3:0

Голы: Малком, 13, Вада, 49 (пенальти), 51

Бордо: Каррассо — Сабали, Левчук, Паллуа, Контенто — Вада (Плашил, 79), Тулалан, Санкаре — Малком, Лаборде (Ролан, 83), Камано (Унас, 74)

Метц: Дидильон — Баллиу, Дианье, Фалетт, Ассу-Экотто — Манджек, Дукуре — Жуффре (Лежон, 71), Коад (Молле, 58), Нгетте (Матис, 86) — Диабате

Предупреждения: Санкаре, Тулалан — Коад, Молле

Удаление: Ассу-Экотто, 90+3

Дижон — Бастия 1:2

Голы: Леес-Мелу, 29 — Кривелли, 17, Каюзак, 58

Дижон: Рене — Шафик, Лотье, Варроль, Хаддади — Леес-Мелу (Мартен, 61), Абед, Амальфитано (Ривьер, 81) — Саммаритано, Тавареш, Диони (Бела, 62)

Бастия: Лека — Сиони, Джику, Эль-Каутари, Бенгтссон — Каюзак, Мостефа — Кулибали (Нангис, 46), Нгандо (Онианге, 73), Сен-Максимен — Кривелли (Распентино, 73)

Предупреждения: Абед, Ривьер



Кан - Монпелье 0:2

Голы: Сессеньон, 49, Иконе, 88

Кан: Веркутр — Женевуа, Бен Юссеф, Адеоти (Телль, 78) — Жилбер (Себ, 90+1), Делаплас, Фере, Бесса — Карамо, Сантини, Роделен (Сане, 88)

Монпелье: Пионнье — Мулере, Илтон, Покорны, Конгре — Шкири, Сессеньон — Мбенза (Иконе, 84), Будебуз (Ласн, 79), Руссийон (Силла, 72) — Мунье

Предупреждения: Гильбер, Сантини, Веркутр, Яхья — Конгре, Будебуз, Иконе



Лион - Лорьян 1:4

Голы: Толиссо, 28 — Уорис, 42, Марво, 49, Муканджо, 74, 81

Лион: Лопеш — Жайе, Маммана, Янга-Мбива, Рафаэль — Ферри (Ляказетт, 64), Гоналон, Толиссо — Корне (Вальбуэна, 64), Фекир, Депай

Лорьян: Лекомт — Морейра, Пеберн (Туре, 46), Сиани, Ле Гофф — Марво, Мвуэмба, Лотоа (Вакасо, 75), Уорис — Муканджо, Альядьер (Жаннот, 46)

Предупреждения: Рафаэль, Фекир, Маммана — Лотоа

Нанси — Ренн 3:0

Голы: Дале, 10, Диа, 50, 64

Нанси: Ассембе — Куффо (Диарра, 90), Шретьен, Альмада, Муратори — Сету, Гидилей, Педретти — Диа (Робик, 85), Дале, Мауасса (Пуйо, 80)

Ренн: Костиль — Данзе, Мешер, Гнаньон, Фигейреду — Мубеле, Шантом (Диахаби, 46), Прцич (Юну, 81), Андре — Саид — Сио (Калулу, 59)

Предупреждения: Муратори, Куффо — Диахаби