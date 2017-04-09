Франция

Вингер Лиона Мемфис Депай поплатился за свою запись в одной из социальных сетей.

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 Лион в родных стенах был сенсационно разгромлен Лорьяном со счетом 4:1.

Один из нынешних лидеров Ткачей Мемфис Депай перед этой игрой в своем Твиттере разместил запись со словами: "Сегодня в меню... Рыба". Кроме того, голландец прикрепил соответствующую картинку.

Говоря о рыбе, Депай весьма прозрачно намекал на Лорьян, ведь на эмблеме клуба изображено именно это животное.

В итоге Мемфис наверняка пожалел о своем посте, ведь команда, борющаяся за выживание, просто-напросто уничтожила коллектив экс-игрока Ман Юнайтед.