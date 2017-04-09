Франция

Состоялись три матча 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Марсель упустил шанс опередить Бордо в турнирной таблице и попасть в еврокубковую зону. Для этого провансальцы должны были победить Тулузу. В итоге команды не отличились голами, Марсель — шестой, Тулуза прочно закрепилась в середине таблицы.

Тулуза – Марсель 0:0

Тулуза: Лафон, Амьен Аду, Диоп, Жюльен, Мубандже, Блен, Бодижер, Жан (Дурмаз, 65), Трехо (Тойвонен, 82), Брайтуайт, Делор (Сомалиа, 86)

Марсель: Пеле, Сакаи, Сертич, Роланду, Эвра (Бедимо, 73), Замбо (Лопес, 46), Венкер, Сансон, Товен (Кабелла, 84), Гомис, Пайет.

Предупреждения: Диоп, Мубандже — Сакаи, Гомис

Еще один матч команд с верхней половины таблицы окончился результативной ничьей. У Сент-Этьена остается матч в запасе, что оставляет команде шансы на борьбу за место в Лиге Европы. Нант, скорее всего, просто будет довольствоваться неплохим сезоном.

Сент-Этьен – Нант 1:1

Голы: Корнье, 70 — Накульма, 11



Сент-Этьен: Рюффье, Пьер-Габриэль, Теофиль-Катрин, Погба, Мбенге, Верету, Сельнэс (Корнье, 56), Амума, Севе, Монне-Паке (Жорже Интима, 64), Берич.

Нант: Дюпе, Дюбуа (Туре, 85), Джиджи, Диего Карлос, Лукас Лима, Качаниклич (Харит, 64), Ронжье, Жийе, Томассон, Накульма, Сала (Бамму, 64).

Предупреждения: Верету, Мбенге, Пьер-Габриэль — Томассон, Накульма

ПСЖ продолжает погоню за Монако. На пути у подопечных Эмери встал Генгам, который продержал свои ворота на замке в первой половине встречи. Во втором тайме парижане забили четырежды, а Эдинсон Кавани забил уже 29 голов в 28 матчах Лиги 1.

ПСЖ – Генгам 4:0

Голы: Ди Мария, 56, Кавани, 60, 70, Матюиди, 90



ПСЖ: Трапп, Орье, Курзава (Максвелл, 43), Менье, Кимпембе, Матюиди, Рабьо, Ди Мария, Верратти, Дракслер (Пасторе, 53), Кавани.

Генгам: Юнссон, Сорбон, Кербра, Марсал, Икоко, Дидо, До (де По, 67), Коко, Санко, Бриан, Прива (Менди, 46).

Предупреждения: Рабьо — До, Коко