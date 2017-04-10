Франция

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отличился наибольшим количеством забитых мячей за клуб и сборную в нынешнем сезоне.

После ухода Златана Ибрагимовича из ПСЖ, другой звездный нападающий французской команды Эдинсон Кавани, наконец, нашел свою игру.

Теперь именно уругваец является главной угрозой для соперников парижан, забивая огромное количество мячей.

В текущем розыгрыше Лиги 1 на счету Кавани уже 29 голов в 29-ти матчах. Еще 5 голов нападающий забил в розыгрышах Кубка Франции и Кубка французской лиги. Помимо этого, Эдинсон стал автором 8-ми мячей в Лиге чемпионов, и 6 раз отличился за сборную Уругвая.

Таким образом, в нынешнем сезоне Кавани забил уже 48 мячей – больше, чем любой другой футболист.

В данный момент Эдинсон по этому показателю опережает таких звезд как Лионель Месси (Барселона) и Роберт Левандовски (Бавария), которые имеют в своем активе по 46 голов.