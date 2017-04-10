Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отличился наибольшим количеством забитых мячей за клуб и сборную в нынешнем сезоне.
Эдинсон Кавани, - Getty Images
10 апреля 2017, 08:44
После ухода Златана Ибрагимовича из ПСЖ, другой звездный нападающий французской команды Эдинсон Кавани, наконец, нашел свою игру.
Теперь именно уругваец является главной угрозой для соперников парижан, забивая огромное количество мячей.
В текущем розыгрыше Лиги 1 на счету Кавани уже 29 голов в 29-ти матчах. Еще 5 голов нападающий забил в розыгрышах Кубка Франции и Кубка французской лиги. Помимо этого, Эдинсон стал автором 8-ми мячей в Лиге чемпионов, и 6 раз отличился за сборную Уругвая.
Таким образом, в нынешнем сезоне Кавани забил уже 48 мячей – больше, чем любой другой футболист.
В данный момент Эдинсон по этому показателю опережает таких звезд как Лионель Месси (Барселона) и Роберт Левандовски (Бавария), которые имеют в своем активе по 46 голов.