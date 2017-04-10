Франция

Полузащитник Реала, который этот сезон проводит в аренде в Алавесе, Маркос Льоренте попал в сферу интересов парижан.

Маркос текущей сезон проводит в Алавесе, где демонстрирует очень качественный футбол. Уверенная игра испанца привлекла интерес многих топ-клубов, один из них — ПСЖ.

По информации AS, парижане готов предложить Реалу 60 миллионов евро за Льоренте.

Помимо "красно-синих" интерес к футболисту проявляет Атлетико и Арсенал.

За Алавес в текущем сезоне 22-летний испанец сыграл в 31-м матче во всех турнирах, в этих матчах он отдал три результативные передачи.