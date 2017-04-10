Франция

Монако находится на продвинутой стадии переговоров с Андерлехтом по молодому полузащитнику Юри Тилемансу.

Как сообщает L’Équipe, в случае завершения сделки Монако заплатит за 19-летнего таланта около 25 миллионов евро.

Интерес к Тилемансу также проявляли Ливерпуль, Эвертон, Челси и ПСЖ, но сам бельгиец хочет перейти в клуб, где у него будет больше шансов закрепиться в стартовом составе.

В текущем сезоне Тилеманс провел за Андерлехт 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.