Франция

Нападающий Радамель Фалькао рассказал, почему в свое время решился сменить Атлетико на Монако.

В 2013 году Фалькао в статусе одного из лучших нападающих мира перешел из Атлетико в разбогатевший Монако.

Многие болельщики тогда посчитали, что переход продиктован финансовыми мотивами, но колумбиец настаивает, что решающим фактором стало совсем иное.

В разговоре с журналистами CNN Фалькао признался, что был впечатлен помпезностью княжества, а также личным приемом, который оказал ему принц Альбер. Встреча состоялась в дворце, построенном еще в XII столетии.

"Это была уникальная встреча. Она показала заинтересованность не только владельцев клуба, но также и города. Это убедило меня перейти в Монако", — заявил Радамель.

В нынешнем сезоне на счету Фалькао 17 голов и 4 ассиста в 21 встрече Лиги 1.