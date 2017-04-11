Франция

Отец полузащитника Монако Тома Лемара Эдвиг прокомментировал ситуацию о будущем в карьере молодого футболиста.

Атакующий полузащитник Монако Тома Лемар стал одним из лидеров монегасков в текущем сезоне. Игрок уже попал под прицел многих топ-клубов. Тем не менее, отец футболиста — Эдвиг Лемар, не считает, что Томас должен уже менять клуб.

"Сегодня Тома играет в составе лидеров Лиги 1. Нет какого-то четкого плана по поводу его будущего. Мы убеждены, что ему будем логично играть там, где дают много игрового времени, а таким клубом является Монако", — сказал отец футболиста в интервью Ouest France.

"Иногда есть финансовые вопросы, которые нас не устраивают, но я думаю, что сын проведет еще один-два года в Монако. Его амбиции и цели несомненно идут намного дальше, у него есть право выбор. Но не всегда он будет принимать решения в одиночку", — считает Эдвиг Лемар.

На счету Лемара 44 игры во всех турнирах нынешнего сезона, 12 голов и 10 голевых передач.