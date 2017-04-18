Франция

В перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл Метц со счетом 3:2 благодаря голу Матуиди на 93-й минуте встречи.

Пари Сен-Жермен чуть не оступился в погоне за Монако после того, как упустил добытое в первом тайме преимущество в два мяча, но второй гол Блеза Матуиди на 93-й минуте принес парижанам три очка.

ПСЖ удалось создать несколько опасных моментов в первые полчаса игры, но Матуиди пробил выше ворот после розыгрыша углового, а Лукас, вместе удара в пустые ворота, решил отпасовать вдоль вратарской. Парижанам наконец-то удалось открыть счет на 33-й минуте, когда Кавани забил свой 30-й гол в сезоне, нанеся точный удар головой после мягкой подачи с левого фланга.

Спустя еще три минуты Матуиди удвоил преимущество действующих чемпионов Франции, нанеся удар низом в ближний угол ворот, и, казалось бы, убил интригу в матче против 15-й команды чемпионата.

Тем не менее, вышедший на замену Янн Жуффре блестящим ударом со штрафного переиграл Траппа и сократил отставание до минимального. Практически сразу же Кавани мог убивать интригу, но, оказавшись 1 на 1 с голкипером, перебросил не только того, но и ворота.

А уже на 88-й минуте Диабате, который тоже появился на поле во втором тайме, замкнул подачу Сарра с правого фланга и сравнял счет. Более того, Метцу почти удалось забить 3-й гол, когда все тот же Жуффре пробил в перекладину еще одним ударом со штрафного.

Тем не менее, победу в этом матче отпраздновал ПСЖ, когда на 3-й из четырех добавленных минут Матуиди оформил дубль точным ударом головой.

Таким образом, ПСЖ продолжает погоню за Монако и сравнялся с монегасками по очкам — у обоих клубов 77 пунктов, но у подопечных Жардима есть матч в запасе. Метц остается на 15-й строчке с 36 очками, и их отрыв от зоны вылета составляет 5 очков.

Метц — ПСЖ 2:3

Голы: Жуффре, 78, Диабате, 88 - Кавани, 33, Матуиди, 36, 90+3

Метц: Кавасима — Ривьерес, Бишевац, Милан, Удол — Филиппс, Дианье, Дукуре (Жуффре, 76) — Нгетте, Эрдинч (Диабате, 72), Лежон (Сарр, 63)

ПСЖ: Трапп — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Максвелл — Верратти, Мотта, Матуиди — Лукас (Гуэдеш, 76), Кавани, Ди Мария (Пасторе, 61)

Предупреждения: Дианье — Кимпембе