Франция

Нападающий Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани забил свой 30-й гол в матче чемпионата против Метца и побил свой рекорд результативности за сезон.

Кавани открыл счет в выездном матче против Метца на 33-й минуте игры, когда нанес точный удар головой после подачи Максвелла.

Этот гол стал уже 30-м для уругвайца в 31-м матче Лиги 1 этого сезона, и таким образом он проводит самый результативный сезон в своей карьере.

Ранее самым результативным сезоном в карьере Кавани была кампания 2012/13 в составе Наполи, когда он забил 29 голов в 34-х матчах Серии А.

Кроме того Кавани стал первым игроком из Топ-5 европейских лиг, который отметился 30 голами в этом сезоне.