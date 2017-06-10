Франция

Экс-главный тренер Лестера Клаудио Раньери пожет продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Уволенный из Лестера Клаудио Раньери может вернуться к работе в новом сезоне. В услугах итальянца заинтересован Нант.

Как информирует RMC, 65-летний итальянец уже получил предложение от французского клуба, наставник которого, Сержиу Консейсау, перебрался в Порту.

Напомним, Раньери ранее работал в чемпионате Франции с 2012-2014, тогда он тренировал Монако.

На итальянца также претендуют Кристал Пэлас и Сандерленд.