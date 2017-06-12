Агент Верратти в Милане встретился с руководством ПСЖ

Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти намерен сменить команду, но парижане не хотят отпускать футболиста.

Ранее хавбек сборной Италии изъявил желание покинуть парижский клуб и перебраться в команду, которая имеет шансы на победу в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что Барселона уже предложила за футболиста 100 млн евро.

На сайте авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио появилось изображение, на котором видно, что агент Верратти Донато ди Кампли говорит со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике в Милане. Сообщается, что агент на встрече показал предложение Барсы, а также попросил отпустить игрока.

На счету Марко 43 матча во всех турнирах за парижан в прошлом сезоне. В них хавбек отметился 3 голами и 7 ассистами.