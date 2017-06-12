Франция

Президент ПСЖ Нассер Аль Хелайфи заявил, что полузащитник парижан Марко Верратти не будет продан ни за какую цену.

Несмотря на все попытки Барселоны приобрести полузащитника Марко Верратти у ПСЖ и предложенную цену в 100 миллионов евро, каталонцев ждет неудача.

"Марко Верратти не продается, — озвучил точку зрения своего босса в интервью Marca руководитель пресс-службы ПСЖ. – Ни за 80, ни за 100 миллионов евро".

В ближайшее время, как заявил президент ПСЖ Нассер Аль Хелайфи, клуб готовит для футболиста новый контракт с улучшенными условиями, который должен отбить у итальянца охоту подумывать об уходе.