Франция

Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта на один год продлил контракт с вице-чемпионом Франции.

Ветеран ПСЖ Тиаго Мотта еще один год отыграет за парижан. К такому соглашению пришли спортивный директор Антеро Энрике и агент 34-летнего футболиста Алессандро Канови.

Более того, как сообщает RMC, через год бывший игрок сборной Италии не покинет ПСЖ, а будет работать одной из юношеских команд парижан.

Тиаго Мотта перешел в ПСЖ из Интера во время сезона-2011/2012 и отыграл за парижан 201 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей и 1 гол.