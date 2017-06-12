Франция

Второе предложение Ромы в 25 миллионов евро Ницце продать центрального полузащитника Жана-Мишеля Сери тоже встретило отказ бронзового призера чемпионата Франции.

Рома вторично попыталась уговорить Ниццу продать ивуарийского полузащитника Жана-Мишеля Сери дешевле установленной цены в 40 миллионов евро, но снова получила от ворот поворот.

Как сообщает RMC, на следующей неделе спортивный директор Волков вновь отправится в Ниццу, чтобы в третий раз попробовать убедить хозяев местного клуба согласиться на сделку.

При этом римлянам не стоит забывать, что за Сери также охотятся Барселона, Тоттенхэм и ПСЖ, а китайский Бейцзин Гоань готов не только удовлетворить запросы французского клуба, но и платить футболисту зарплату в 10 миллионов евро в год!