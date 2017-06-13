Франция

Полузащитник Ниццы Жан-Мишель Сери может продолжить карьеру в Серии А.

В завершившемся сезоне Сери стал одним из лидеров Ниццы, которая сумела занять итоговое третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Яркая игра полузащитника привлекла к нему внимание двух лондонских клубов – Арсенала и Тоттенхэма, которые являются принципиальными соперниками не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке.

Как сообщает RMC Sport, Шпоры вступили в борьбу с Канонирами за Сери, которого Ницца оценивает в 40 млн евро.

Контракт ивуарийца с французским клубом действителен до лета 2019-го года, при этом бронзовые призеры Лиги 1 уже выразили желание сохранить игрока.

В сезоне 2016-2017 Сери провел 34 матча в чемпионате Франции, забив 7 голов и отдав 9 результативных передач.