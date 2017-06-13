Франция

К концу недели Лион собирается завершить переговоры с Челси и приобрести форварда Пенсионеров Бертрана Траоре, выступавшего в аренде за Аякс.

Переговоры Лиона и Челси по поводу приобретения Львами нападающего пенсионеров Бертрана Траоре близятся к завершению.

Как сообщает L’Equipe, Лион уже практически согласовал все детали личного контракта с Траоре, а в договоренности с Челси осталось утрясти вопрос с бонусами, которые может получить чемпион Англии в зависимости от выступлений Бертрана в составе Львов.

В сезоне-2016/2017 21-летний нападающий сборной Буркина-Фасо, выступая в аренде за Аякс, провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.