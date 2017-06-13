Франция

Экс-голкипер Вольфсбурга Диего Бенальо подписал двухлетний контракт с Монако в качестве свободного агента.

Покинувший по окончании сезона Вольфсбург, 33-летний экс-вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо присоединился к Монако.

Как сообщает L’Equipe, соглашение подписано сроком на два года с возможностью продления еще на один год.

Диего Бенальо в десяти сезонах защищал ворота Вольфсбурга, с которым выиграл чемпионат (2009 год) и Кубок (2015) Германии. В сезоне-2016/2017 швейцарец лишь 15 раз выходил на поле в составе Волков.