Защитник Севильи Адиль Рами согласовал условия личного контракта с Марселем и теперь ждет, когда клубы придут к соглашению между собой.
Адиль Рами, Getty Images
13 июня 2017, 18:44
Центральный защитник сборной Франции Адиль Рами дал согласие на переход в Марсель.
Как сообщает France Football, детали личного контракта футболиста уже улажены, и теперь осталось определить, на каких именно условиях Севилья согласится отпустить Рами в Марсель.
В сезоне-2016/2017 Адиль Рами провел за Севилью 33 матча во всех турнирах и один раз сыграл за сборную Франции.