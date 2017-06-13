Франция

Защитник Севильи Адиль Рами согласовал условия личного контракта с Марселем и теперь ждет, когда клубы придут к соглашению между собой.

Центральный защитник сборной Франции Адиль Рами дал согласие на переход в Марсель.

Как сообщает France Football, детали личного контракта футболиста уже улажены, и теперь осталось определить, на каких именно условиях Севилья согласится отпустить Рами в Марсель.

В сезоне-2016/2017 Адиль Рами провел за Севилью 33 матча во всех турнирах и один раз сыграл за сборную Франции.