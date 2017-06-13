Франция

ПСЖ поборется с Манчестер Юнайтед за полузащитника Реала Гарета Бэйла.

По информации журналиста Tribalfootball Эдуардо Инды, ПСЖ готов заплатить за 27-летнего валлийца около 175 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Красные Дьяволы достигли договоренности с мадридцами о переходе атакующего полузащитника за 60 миллионов.

Действующий контракт Гарета истекает летом 2022 года.

В прошедшем сезоне Бэйл сыграл 27 матчей, забив девять голов и отдав пять результативных передач.